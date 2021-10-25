نجم النصر يقترب من الهلال في صفقة نارية.. طالع التفاصيل

الفجر الرياضي
النصر
النصر

تسعى إدارة نادي الهلال للدخول في العديد من الصفقات الكبرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق وأستمرار المنافسة على الألقاب.

كشفت تقارير صحفية سعودية على أن إدارة نادي الهلال تسعى للدخول في مفاوضات مع اللاعب عبدالله الخيبري نجم وسط فريق النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت التقارير على أن إدارة الهلال تستعد للتفاوض رسمي مع اللاعب في حين تعثر المفاوضات بين اللاعب وإدارة النصر من أجل التجديد، بعدما اقترب اللاعب من الدخول إنتهاء فترة تعاقده مع الفريق الصيف القادم.

وكان الهلال قد تمكن من الوصول المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا، لمواجهة بوهانج الكوري الجنوبي، وذلك بعدما تمكن من تحقيق الفوز على حساب مواطنه النصر في مباراة القرن، بهدفين مقابل هدف.

الهلال النصر

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