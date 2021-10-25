رنا سماحة تطرح فيديو كليب أغنية "شكرا" من حفل زفافها



وتأخر طرح الفيديو كليب حيث كان من المقرر طرحه بعد حفل الزفاف إلا أن حدوث بعض المشاكل الزوجية التي كادت تصل للإنفصال أدى الي عدم طرح الفيديو كليب.



واستغل الثنائي رنا سماحة وسامر أبو طالب رجوعهما من قريب إلى طرح الفيديو كليب من إخراج أحمد كوتي وأغنية شكرا من كلمات أحمد حسن راؤول ،الحان سامر أبو طالب وتوزيع عمرو الخضري.



ويظهر في الفيديو كليب كل أجواء حفل زفاف رنا سماحة وأصدقائها المقريبين من نجوم الوسط الفني.

طرحت المطربة الشابة رنا سماحة فيديو كليب أغنية شكرا التي تم تصويرها من حفل زفافها.