تشكيل فاركو لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري

الفجر الرياضي
فاركو
فاركو

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفاركو تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر إف سي بعد قليل في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

 

تشكيل فاركو ضم كلا من :-

 

حراسة المرمى : محمد صبحي

 

الدفاع : علاء سلامة - رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - جابر كامل

 

الوسط : محمود عماد - محمود حمادة - أحمد صغيري

 

الهجوم : إسلام جمال - سيف تيري - عمرو جمال

 

البدلاء :-

 

محمود السيد - عبد الله بكري - عزمي غوما - أحمد البحراوي - حسن طارق - محمود جهاد - أحمد سعيد - رزقي حمرون - أحمد شريف.

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