كلاكيت آخر مرة.. الأناكوندا على طريق دورى ميسى فى يناير
نجح الدولى المصرى مصطفى محمد، فى استعادة ثقة مدربه فاتح تريم من جديد وذلك بعد أزمته الأخيرة بشأن انتقاله لبوردو الفرنسى والتى بات على أثرها مهددًا وتوترت علاقته داخل جالطة سراى ولكن اللاعب فى الفترة الأخيرة أعاد التوازن للكفة بشكل كبير وشارك فى المباريات بشكل أساسى لتعود الماء لمجاريها من جديد فى مسيرته بالدورى التركى.
لم تكن عودة مصطفى محمد، مجرد عودة طبيعية ولكنه قاتل من أجل استعادة مكانته حيث سجل هدفين فى مباراة رايز سبور وهدف فى فوز جالطة سراى على قونيا سبور، بالإضافة لنجاحه مع منتخب مصر تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد الذى يقوده كارلوس كيروش وتسجيله لهدف الإنقاذ أمام الجابون وهدف آخر فى مرمى ليبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.
وفى هذا السياق أكدت مصادرنا أن وكيله الذى أحضر له عرضًا من نادى بوردو الفرنسى مع نهاية الميركاتو الماضى جاهز بعرض فرنسى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فى ظل سعى مصطفى محمد للتواجد فى الدورى الفرنسى فى حضور النجوم ميسى ونيمار ومبابى، حيث يتطلع كل المصريين لمتابعة مصير الأناكوندا حيث يتنبأ له الجميع بمستقبل باهر وسط المحترفين المصريين على مر التاريخ نظرًا لما يمتلكه من مهارات فنية عالية.