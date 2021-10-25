السفير آل جابر يلتقي بوفد من برنامج الأغذية العالمي

التقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر بوفد من برنامج الأغذية العالمي برئاسة ديفيد بيزلي المدير التنفيذي للبرنامج، وذلك في مقر البرنامج بمدينة الرياض.





وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الرؤى والخبرات لدعم جهود الانتقال من الإغاثة إلى التنمية والإعمار في اليمن، كما ناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك المستقبلية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في الجمهورية اليمنية.





وأشاد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي بنموذج عمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فيما يتعلق بالمشاريع التنموية الداعمة لمنظومة المياه وغيرها من المشاريع والبرامج في قطاعات عمل البرنامج.





وقدم الوفد عرضًا مرئيًا لمشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والتي بلغت 204 مشاريع ومبادرات تنموية، نفذها في مختلف المحافظات اليمنية، في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.



