المخابرات اللبنانية تنهي التحقيقات في أحداث العنف التي شهدتها بيروت

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، أن مديرية المخابرات انتهت من التحقيقات في أحداث العنف التي شهدتها بيروت وأحالت ملف المقبوض عليهم إلى النيابة العامة العسكرية.





وقال مصدر مقرب من حزب القوات اللبنانية المسيحي، إن المخابرات العسكرية طلبت من زعيم الحزب تقديم شهادته يوم الأربعاء المقبل حول أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي في بيروت.





وأضاف المصدر أن زعيم حزب القوات سمير جعجع لم يكن موجوداً عند إرسال الطلب المكتوب لذلك تم تعليقه على باب منزله.