الصحة للمواطنين: إصابات كبيرة بكورونا الفترة المقبلة.. والفيروس لن يختفي

توك شو
وزارة الصحة - أرشيفية
وزارة الصحة - أرشيفية

قالت نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن مصر ما زالت في قلب الموجة الرابعة، مشيرة إلى أن معدل الزيادة في الإصابات خلال الفترة بدأ يقل بعض الشيء، ولكن هناك إصابات كبيرة خلال هذه الفترة.

وتابعت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هناك ضرورة للتعامل مع أي شخص بنوع من الحذر، في ظل انتشار الإصابات خلال الفتر الحالية، مشيرة إلى أن البعض قد يكون حاملا لفيروس كورونا، ولا تظهر عليه الاعراض إلا بشكل خفيف، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، لحين الانتهاء من هذا الوباء.

ولفتت إلى أن كورونا لن تختفي، ويجب علينا أن نتعايش مع هذا الفيروس، خاصة وأنه قد يتحول لفيروس موسمي، ولذلك هناك ضرورة للاهتمام بالتهوية الجدية، وغسل اليدين جيدًا، والحصول على اللقاح.
نهى عاصم كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر الصحة

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