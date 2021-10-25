الصحة للمواطنين: إصابات كبيرة بكورونا الفترة المقبلة.. والفيروس لن يختفي

قالت نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن مصر ما زالت في قلب الموجة الرابعة، مشيرة إلى أن معدل الزيادة في الإصابات خلال الفترة بدأ يقل بعض الشيء، ولكن هناك إصابات كبيرة خلال هذه الفترة.





وتابعت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هناك ضرورة للتعامل مع أي شخص بنوع من الحذر، في ظل انتشار الإصابات خلال الفتر الحالية، مشيرة إلى أن البعض قد يكون حاملا لفيروس كورونا، ولا تظهر عليه الاعراض إلا بشكل خفيف، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، لحين الانتهاء من هذا الوباء.



