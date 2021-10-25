مقتل مئات الحوثيين في غارات للتحالف قرب مأرب

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، أن 105 متمرد حوثي لقوا حتفهم أإثر غارات جوية خلال الساعات الـ24 الماضية على منطقتين قرب مدينة مأرب الاستراتيجية.





وقال التحالف في بيان نشرته وسائل اعلام رسمية، إنه نفّذ "88 عملية استهداف في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مأرب، والجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، ما أدى إلى تدمير 13 آلية والقضاء على 105 عناصر إرهابية".





وأعلن التحالف عن ضربات جوية في محيط مأرب بشكل شبه يومي مدى الأسبوعين الماضيين، قتل فيها أكثر من 1700 متمرداً بحسب التحالف.