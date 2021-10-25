مقتل مئات الحوثيين في غارات للتحالف قرب مأرب

عربي ودولي
بوابة الفجر

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، أن 105 متمرد حوثي لقوا حتفهم أإثر غارات جوية خلال الساعات الـ24 الماضية على منطقتين قرب مدينة مأرب الاستراتيجية.

وقال التحالف في بيان نشرته وسائل اعلام رسمية، إنه نفّذ "88 عملية استهداف في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مأرب، والجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، ما أدى إلى تدمير 13 آلية والقضاء على 105 عناصر إرهابية".

وأعلن التحالف عن ضربات جوية في محيط مأرب بشكل شبه يومي مدى الأسبوعين الماضيين، قتل فيها أكثر من 1700 متمرداً بحسب التحالف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة جديدة في برشلونة بطلها كوتينيو

تشكيل الزمالك المتوقع ضد إنبي اليوم الثلاثاء في الدوري المصري

كومان يواجه أزمة جديدة داخل برشلونة

عاجل.. السيسي يعلن قرارا تاريخيا إلى الشعب المصري

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بالإبقاء على هذا اللاعب

موعد مباراة الزمالك وإنبي اليوم الثلاثاء في الدوري المصري

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-10-2021 في مصر

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير