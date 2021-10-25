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"أهلا بالشتا".. أحمد حلمي يرحب بفصل الشتاء

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 08:22 م
أحمد حلمي
أحمد حلمي
منار أشرف داود
شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره بصورة له يحتفل من خلالها بدخول فصل الشتاء، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر "حلمي" وهو يرتدي سويتر باللون الأسود، وكوفية ملونة، وبنطلون أبيض، وعلق على الصورة قائلًا:" أهلًا بالشتا" وتفاعل معه الكثير من الجمهور.

يذكر أن آخر أفلام أحمد حلمي، في السينما هو "خيال مآتة" الذي تم عرضه في 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، وشاركه البطولة منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومي فؤاد، سامي مغاوري ومحمود الليثي، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.

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