دراين أرونوفسكى: أفلام "سبايك لى" غيرت نظرتى للسينما

شهدت فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة جلسة حوارية مع المخرج الأمريكى دارين أرنوفسكى، حول أعماله والسينما، وخلال الجلسة قال أرنوفسكى: كانت آخر زيارة لى لمصر عام ١٩٨٧، ولم أكن أعرف ما هى صناعة السينما. فى نيويورك ولوس أنجلوس لم يكن هناك الكثير من صناع السينما والمخرجين، كما لم يكن هناك كاميرات أو تكنولوجيا تصوير الأفلام الموجودة الآن، والتكلفة كانت كبيرة آنذاك. أما الآن، فيمكنك شراء آيفون بكاميرا عالية الجودة لتبدأ صناعة فيلمك أو البدء فى ترجمة أفكارك وشغفك لمحتوى مرئى أو سينمائى.





شاهدت بالصدفة أحد أفلام «سبايك لى»، وغيرت نظرتى للسينما والتى كانت مختلفة عن أفلام هوليوود وهو ما جذبنى لهذا المجال. وعند ذهابى للجامعة، تمكنت من الحصول على المعدات وكانت أول مرة أجد فى نفسى شغفاً بشىء ما لهذه الدرجة.



