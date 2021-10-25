هل تعيش هيفاء قصة حب جديدة؟

طوال أشهر الصيف الماضى كانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى حديث السوشيال ميديا بسبب إطلالتها اليومية من الساحل الشمالى وقامت بإحياء عدد من الحفلات الغنائية هناك بعد نجاح الديو المشترك الذى جمعها بالفنان أكرم حسنى هو «لوكنت»، وتصدر محركات البحث بأعلى عدد مشاهدات، لكن يبدو أن هناك قصة حب جديدة فى حياة الفنانة اللبنانية ففى مفاجأة كبيرة تم تسريب صور مؤخرا لشاب قيل عنه إنه حبيب هيفاء وهبى الجديد، حيث ظهر فى صور تم نشرها خلال تواجده معها فى مصر مؤخراً، وتردد أن إحدى الإعلاميات عرفت بطريق الصدفة أن هذا الشاب مصرى الجنسية ويدعى محمد رشاد والتقطت له صورا وتم تسريبها وظهر بها رشاد فى خلفية الصور المنتشرة لهيفاء أثناء تواجدها فى إحدى السهرات وقيل إنه تواجد معها أيضا فى مراسى فى الساحل الشمالى عندما كانت بمصر الأشهر الماضية.