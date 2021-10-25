إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بالعمرانية.. والمعاينة تكشف سر نشوبه

حريق بشقة سكنية



الحماية المدنية بالجيزة



أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا اندلع في شقة سكنية بمنطقة العمرانية غرب المحافظة، اليوم الإثنين، دون وقوع خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بالطابق التاسع فوق الأرضي بالعقار الكائن 29 شارع شبيطة المتفرع من شارع الهنيد، بمنطقة العمرانية.ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتبين نشوب الحريق باسطوانة غاز طبيعي بالشقة.وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.