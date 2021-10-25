سيرين عبدالنور تلعب مع جمهورها .. تعرف على التفاصيل

الفجر الفني
سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور

شاركت الفنانة سرين عبدالنور جمهورها بصورة لها، تمزح معهم بطريقة لطيفة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت "عبدالنور" على الصورة قائلة:" تخيلوا لو في مني 2 الأولى سيرين والثانية شو كنتو عطيتوها اسم؟؟" مما أثار اعجاب وتفاعل الجمهور.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل "دانتيل" بطولة محمود نصر ووسام فارس وسارة ابي كنعان وسلوم حداد، وتأليف سماء عبدالخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح، إنتاج "إيجلز فيلمز" للمنتج جمال سنان
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