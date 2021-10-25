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تركي آل شيخ يفاجئ الجمهور بعمل سينمائي جديد

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 08:37 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
مي مرسي
كشف المستشار تركي آل شيخ، عن تفاصيل تجربة سينمائية جديدة له تحمل اسم "تشيللو"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "آل شيخ" قائلا: "في أجواء سرية وعلى مدى سنتين من الكتابة والاتصالات والغوص في عالم السينما من مخرجين ومنتجين وشركات، انتهيت أمس من تصوير آخر مشهد من فيلمي الأول "تشيللو" الذي استغرق الإعداد له شهور وتم تصويره في ٨ أسابيع، ٧٠٪ من الفيلم تم تصويره في المملكة بين الرياض وضرما والعلا".

وتابع قائلا: " ٣٠٪ في أوروبا بشركة وطنية سعودية، عمل في هذا الفيلم أكثر من ٢٠٠ سعودي تدربوا وهذا واجب علينا، في المساعدة في التصوير وتعلموا على يد أكبر المخرجين ومدراء التصوير، وفي المكياج، وفي الملابس، وفي الديكور، الفيلم من إخراج مخرج أمريكي كبير، وإنتاج رزام".

وأضاف "آل شيخ": "بروديوسر أمريكي كبير للإشراف، ومدير تصوير إيطالي أمريكي عالمي، وخبراء صوت وموسيقى وإضاءة ومشاهد خطرة عالميين، وشركة عالمية للجرافيكس والتلوين والترويج، ولن تقل جودته عن أكبر الأفلام في هوليود، وسيطرح في ٢٠٢٢، إن شاء الله في السينما أولًا وبلاتفورم بعد ذلك".

كما اختتم حديثه قائلا أنه من المقرر أن يكشف عن تفاصيل كثيرة لأبطال العمل في الفترة المقبلة.

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