حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه ببدر
أمرت نيابة الشروق وبدر بحبس عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية بمدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تشكيل عصابي
كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة بدر بلاغا من (سائق، مقيم بمحافظة الغربية) مفاده أنه حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم فوجئ بسيارة يستقلها (3) أشخاص باستيقافه والاستيلاء منه على (مبلغ مالى- 3 هاتف محمول - ٢ إطار سيارة " كاوتش ") تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم ولاذوا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الوقعة، وتبين أنها مقيدة باسم (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الغربية).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المشار اليها والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين تحت تهديد الأسلحة النارية، كما أقروا بارتكابهم واقعة سرقة أخرى والاستيلاء على (2 إطار سيارة " كاوتش" - مبلغ مالى) من (سائق، مقيم بالقاهرة )، وتم بإرشادهم ضبط ( بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار والمستخدمين فى ارتكاب الواقعة – لوحة معدنية لسيارة "مصطنعة")، وكذا تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (تاجر إطارات سيارات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية)، وعثر بحوزته على (4 إطارات سيارة – 2 جنط حديد) مجهولين المصدر.
كما أقر المتهمين بأن المضبوطات المضبوطة لدى عميلهم من متحصلات وقائع سرقة أخرى واستخدامهم اللوحة المعدنية المصطنعة فى ارتكاب وقائع السرقة، وإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرف على المتهمين واتهموهم بارتكاب الواقعتين المشار إليهما.
إجراءات قانونية
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.