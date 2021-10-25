حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه ببدر

حوادث الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 07:57 م 10/25/2021 7:57:10 PM هايدي شعبان

صورة أرشيفية