جامعة القاهرة: تحاليل PCR إلزامية على غير الراغبين في تلقى اللقاح
قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إنه وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ممنوع دخول أي طالب غير حاصل على التطعيم اعتبارا من 15 نوفمبر المقبل.
لقاح كورونا
وأوضح علم الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، أن كل شخص غير حاصل على لقاح كورونا بالجامعة سواء من العاملين أو أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب، سيضطر لإجراء تحليل " PCR" أسبوعيا على نفقتهم الخاصة للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا وتقديم شهادة بالتحليل مثل شهادة تلقى اللقاح الورقية أو من خلال التطبيق الإلكتروني.
جامعة القاهرة
وتابع المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن إجراء تحاليل PCR ستكون إلزامية على غير الراغبين في تلقى اللقاح، معلقا: "من المؤسف أن هناك طلابا غير مقتنعين بأهمية لقاحات كورونا".