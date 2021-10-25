جامعة القاهرة: تحاليل PCR إلزامية على غير الراغبين في تلقى اللقاح

توك شو
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إنه وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ممنوع دخول أي طالب غير حاصل على التطعيم اعتبارا من 15 نوفمبر المقبل.

لقاح كورونا 
 وأوضح علم الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، أن كل شخص غير حاصل على لقاح كورونا بالجامعة سواء من العاملين أو أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب، سيضطر لإجراء تحليل " PCR" أسبوعيا على نفقتهم الخاصة للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا وتقديم شهادة بالتحليل مثل شهادة تلقى اللقاح الورقية أو من خلال التطبيق الإلكتروني.

جامعة القاهرة
وتابع المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن إجراء تحاليل PCR ستكون إلزامية على غير الراغبين في تلقى اللقاح، معلقا: "من المؤسف أن هناك طلابا غير مقتنعين بأهمية لقاحات كورونا".
محمود علم الدين لقاح كورونا كورونا جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كومان يواجه أزمة جديدة داخل برشلونة

عاجل.. السيسي يعلن قرارا تاريخيا إلى الشعب المصري

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بالإبقاء على هذا اللاعب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-10-2021 في مصر

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

عاجل.. صدور قرارات جديدة بعد إلغاء حالة الطوارئ

عاجل- إصابة خطيرة لـ سعد سمير في مباراة فيوتشر وفاركو

اليوم.. ناهد السباعي ووالدتها في ضيافة الإعلامي لميس الحديدي