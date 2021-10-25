الاتحاد الأوروبي يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف البناء الاستيطاني

طالب الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين بوقف البناء الاستيظاني وألا يمضي قدماً في مناقصات أعلن عنها في مطلع الأسبوع بشأن بناء نحو 1300 بيت جديد في عدد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.





وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بيان: "المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام تنفيذ حل الدولتين وقيام سلام عادل ودائم وشامل بين الجانبين".





وقال المتحدث إن الاتحاد الأوروبي أوضح باستمرار أنه لن يعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتفق عليه الجانبان.





ونشرت هيئة الأراضي الإسرائيلية يوم الأحد، مناقصات بناء البيوت الجديدة في عدد من المستوطنات في الضفة الغربية، التي يريد الفلسطينيون أن تقوم عليها دولتهم المستقبلية.