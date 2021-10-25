شيرين عبد الوهاب تعتزل أصدقائها

برغم العلاقة القوية التى تجمع شيرين عبد الوهاب بالمطربة نوال الزغبى منذ بداياتها الفنيةً وكانتا مرتبطتين لدرجة كبيرة، صرحت نوال بأنها أصبحت لا تعرف شيئا عن شيرين لدرجة أنها أصبحت لاترد على مكالماتها، وهو ما صدم الجمهور، وجعل البعض من داخل الوسط الفنى يؤكد أن شيرين أصبحت تعيش فى عزلة بعيدا عن أصدقائها من داخل الوسط الفنى بعد زواجها من حسام حبيب، وكانت أيضا على علاقه قوية بمنة شلبى وابتعدت عنها هى الأخرى، ولم تعد علاقتهما كما كانت خلال السنوات الماضية.



