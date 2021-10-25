في مباراة دراماتيكية..الاتحاد يخطف تعادلاً مثيراً من سموحة بالدوري

حقق الاتحاد السكندري تعادلاً مُثير أمام سموحة بنتيجة 4-4، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على ملعب الإسكندرية، ضمن فعاليات الجولة الأول من عمر الدوري الممتاز.





وجاء هدف سموحة الأول بالدقيقة 14 عن طريق كالابا، وجاء الهدف الثاني للموج الأزرق، بالدقيقة 17 عن طريق مروان حمدي فيما جاء الهدف الثالث، بالدقيقة 38، بقدم محمد شكري وجاء الهدف الرابع بالدقيقة 52 عن طريق حسين فيصل.





وجاء هدف الاتحاد الاول من ضربة جزاء، عن طريق كريم الديب بالدقيقة 50 وفي الدقيقة 72 جاء هدف الاتحاد الثاني عن طريق فوزي الحناوي فيما جاء الهدف الثالث لسيد البلد عن طريق سعيدو سيمبوري بالدقيقة 89 وفي الدقيقة 90+4 جاء هدف الاتحاد السكندري الرابعة عن طريق أجوستينيو مابولولو.





وبتلك النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى نقطة، وبنفس الرصيد نادي الاتحاد.