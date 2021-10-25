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غادة عبد الرازق تدخل عالم البيزنس بـ"الموبيليا"

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 08:00 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
العدد الورقي
رغم أن غادة عبد الرازق كانت تخطط لإطلاق خط أزياء خاص بها وبابنتها الوحيدة روتانا، لكنها أجلته أكثر من مرة لانشغالها بأعمالها الفنية، ويبدو أنها قررت الدخول لعالم البيزنس بمشروع جديد تماما حيث اتفقت مع أحد أشهر الفنانين التشكيليين أن تشاركه فى إطلاق خط إنتاج مجموعة من قطع الأثاث المميزة التى ستحمل لوحات فنية خاصة وتطلق عليها اسمها، وهو ما جعل غادة تقوم بحذف جميع صورها من صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام وتنشر صورًا خاصة من جلسة التصوير الجديدة التى أجرتها مؤخرا برفقة روتانا وقامت بدعوة مجموعة من الصحفيين والمصورين لنقل كواليسها التى شهدت العديد من المواقف خاصة لخجل ابنتها روتانا من الكاميرات.

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