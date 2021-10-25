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تعرف على ملامح تطوير "قرية الفواخير" بحي مصر القديمة

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 08:03 م
قرية الفواخير
قرية الفواخير
إسماعيل منطاوي
أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال تطوير وتجهيز قرية الفواخير بحي مصر القديمة، تتم على قدم وساق، من خلال فريق عمل متكامل لعودة القرية إلى سابق عهدها.


ونستعرض لكم في النقاط التالية أهم ملامح تطوير قرية الفواخير:-
- إقامة معرض يستمر لمدة يومين يعُرض فيه منتجات الفخار الراقية
- تركيب لاند سكيب زراعى
- تجهيز مظلة كبيرة لإقامة ورشة فنية للأطفال لتصنيع أشكال فنية من الفخار
- وضع شجرة معدنية معلق بها وحدات من الفخار بمدخل القرية كشكل جمالى
- مقاعد خشبية للجلوس ورفع كفاءة المزروعات والمناطق الخضراء
- وضع دواليب عمل خارج الفاخورة لعرض مراحل تصنيع قطعة الفخار
- طلاء واجهات الفواخير لتظهر بشكل جمالى
- توصيل المرافق "مياه - غاز – كهرباء - صرف" للفواخير
- تركيب أفران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الافران البدائية
- تركيب الولاعات الذاتية لباقى الوحدات
- تنفيذ أعمال إنارة ونظافة ورفع كفاءة المبانى داخل القرية وأعمال التشجير

الكلمات المفتاحية

محافظة القاهرة قرية الفواخير حي مصر القديمة أفران صديقة للبيئة

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