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انسحاب زينة ونور من بنات رزق بسبب ترتيب الأسماء والأجر

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 08:02 م
زينة
زينة
العدد الورقي
بدأ صناع فيلم «بنات رزق» التحضير له استعدادا لبدء تصويره بداية شهر ديسمبر المقبل، وهو العمل التى تعاقدت عليه الفنانة شيرين رضا، ويقوم بتأليفه كريم شيرين، ويتولى إخراجه مرقس عادل، وهو العمل الذى تدور أحداثه حول ٤ فتيات تجمعهن قرابة وكل منهن تعيش فى دولة غير الأخرى، وتقوم المربية التى أشرفت على تربيتهن جميعا بجمعهن لتعرض عليهن تنفيذ عملية سطو.

وعلمنا أن الفيلم عرض مؤخرا على عدد من الفنانات ليشاركن فى بطولته، ومنهن زينة، واللبنانية نور.

لكن زينة اعتذرت عنه لأن العمل يتشابه مع اسم فيلم الفنان أحمد عز «ولاد رزق»، الذى قدم منه جزئين وحققا نجاحا ملحوظا وإيرادات مرتفعة، وأخبرت الجهة المنتجة له أنها من الممكن أن تشارك فى بطولته لكن فى حالة واحدة فقط، وهى تغيير اسمه، وهو الأمر الذى رفضه القائمين عليه، لرؤيتهم أن اسمه يمثل جزءًا كبيرًا فى الدعاية الخاصة به.

ورفضت الفنانة نور الفيلم بعد خلاف على الأجر المعروض عليها وقدره ٧٥٠ ألف جنيه مصرى، وطلبت أن يكون مليون جنيه بلا ضرائب.

وحتى كتابة هذه السطور يقوم مرقس عادل مخرج العمل ومؤلفه كريم شيرين بترشيح أسماء أخرى للجهة المنتجة.

فيلم «بنات رزق» أحداثه تتشابه كثيرا مع فيلم «ولاد رزق»، الذى تدور قصته حول ٤ أشقاء يسيرون فى طريق الشر ويقومون بعمليات سطو، وهو العمل الذى شارك فى بطولته إلى جوار الفنان أحمد رزق كل من الفنانين، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوى، وكريم قاسم، وأحمد داود، ومحمد ممدوح، إلى جانب ظهور عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف فى أحداث الجزء الثانى، وهو من تأليف صلاح الجهينى، ومن إخراج طارق العريان.

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