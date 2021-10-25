انسحاب زينة ونور من بنات رزق بسبب ترتيب الأسماء والأجر

بدأ صناع فيلم «بنات رزق» التحضير له استعدادا لبدء تصويره بداية شهر ديسمبر المقبل، وهو العمل التى تعاقدت عليه الفنانة شيرين رضا، ويقوم بتأليفه كريم شيرين، ويتولى إخراجه مرقس عادل، وهو العمل الذى تدور أحداثه حول ٤ فتيات تجمعهن قرابة وكل منهن تعيش فى دولة غير الأخرى، وتقوم المربية التى أشرفت على تربيتهن جميعا بجمعهن لتعرض عليهن تنفيذ عملية سطو.





وعلمنا أن الفيلم عرض مؤخرا على عدد من الفنانات ليشاركن فى بطولته، ومنهن زينة، واللبنانية نور.





لكن زينة اعتذرت عنه لأن العمل يتشابه مع اسم فيلم الفنان أحمد عز «ولاد رزق»، الذى قدم منه جزئين وحققا نجاحا ملحوظا وإيرادات مرتفعة، وأخبرت الجهة المنتجة له أنها من الممكن أن تشارك فى بطولته لكن فى حالة واحدة فقط، وهى تغيير اسمه، وهو الأمر الذى رفضه القائمين عليه، لرؤيتهم أن اسمه يمثل جزءًا كبيرًا فى الدعاية الخاصة به.





ورفضت الفنانة نور الفيلم بعد خلاف على الأجر المعروض عليها وقدره ٧٥٠ ألف جنيه مصرى، وطلبت أن يكون مليون جنيه بلا ضرائب.





وحتى كتابة هذه السطور يقوم مرقس عادل مخرج العمل ومؤلفه كريم شيرين بترشيح أسماء أخرى للجهة المنتجة.



