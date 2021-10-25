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إصابة والدة صفاء جلال بجلطة في القلب.. تفاصيل

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 08:07 م
صفاء جلال
صفاء جلال
مي مرسي
طالبت الفنانة صفاء جلال من جمهورها الدعاء لوالدتها، حيث أصيبت بجلطة في القلب كما تخضع ابنتها لعملية في القدم.

وكتبت "جلال" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "الحمد لله على كل حال، أسبوع صعب جدًا أمي جلطة في القلب وقسطرة ودعامات في القلب، وكرمه عملية في رجلها، افتكار ربنا رحمه، ممكن تدعولهم ربنا يشفيهم ويقومهم بالسلامة".

وتفاعل معها عدد من الجمهور متمنيين لوالدتها وابنتها الشفاء العاجل، من خلال خاصية التعليقات حيث آثارت قلق محبيها من خلال هذا المنشور.
إصابة والدة صفاء جلال بجلطة في القلب.. تفاصيل
إصابة والدة صفاء جلال بجلطة في القلب.. تفاصيل

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صفاء جلال تطلب الدعاء الفجر اخبار الفجر الفني

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