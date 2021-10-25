أمانة العاصمة المقدسة تزيل تعديات بمنطقة الشميسي بمساحة 200 ألف م2

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الأثنين، عن القيام وكالة البلديات بإزالة تعديات في منطقة الشميسي بمساحة إجمالية تزيد 200 متر مبربع تقريباً.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها بموقع “تويتر” إن هذه الإزالات عبارة عن 4 مزارع و حوشين بها غرف شعبية تم إزالتها إزالة كلية.



