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أمانة العاصمة المقدسة تزيل تعديات بمنطقة الشميسي بمساحة 200 ألف م2
الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 08:04 م
وكالات
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الأثنين، عن القيام وكالة البلديات بإزالة تعديات في منطقة الشميسي بمساحة إجمالية تزيد 200 متر مبربع تقريباً.
وقالت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها بموقع “تويتر” إن هذه الإزالات عبارة عن 4 مزارع و حوشين بها غرف شعبية تم إزالتها إزالة كلية.
أزالت #وكالة_البلديات متمثلة في #بلدية_العمرة_الفرعية— أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) October 25, 2021
تعديات في منطقة الشميسي بمساحة إجمالية تزيد 200.000م2 تقريباً
عبارة عن 4 مزارع و حوشين بها غرف شعبية تم إزالتها إزالة كلية .#العاصمة_المقدسة pic.twitter.com/LEM0QLk31W