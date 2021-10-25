خلاف بين ياسمين صبري ووالدها.. ليس بسبب زفاف شقيقها

علمنا أن الخلافات بين ياسمين ووالدها الدكتور أشرف صبرى ليست وليدة اللحظة، والأزمة ليست فى حضورها زفاف شقيقها «بلال»، لكن هذه الخلافات قائمة منذ سنوات طويلة، وتحديداً بعد انفصاله عن والدتها وزواجه من أخرى، وأشار مصدر مقرب من العائلة أن الوالد كان يطلب من ياسمين مبالغ مالية كبيرة باستمرار، وهو ما ترفضه ياسمين بسبب عدم قوة العلاقة بينهما بشكل عام، وحاول والدها تكرار هذه المحاولة مرة أخيرة قبل زفاف شقيقها، لكن دون جدوى من ياسمين التى ترى أنها غير مجبرة على مساعدته تحديداً بعد طلاقه لوالدتها، ما أدى إلى اندفاع والدها للخروج بهذه التصريحات كنوع من الضغط عليها حتى تخضع لرغبته فى طلب الأموال، لكن ياسمين تشاورت مع المقربين منها ونصحوها بعدم الاندفاع خلف غضبها حتى لا يتصاعد الوضع وينتشر الموضوع بشكل أكبر.