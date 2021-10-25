عرفة صبري نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور عرفة صبري جمعة، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث.
نائب رئيس جامعة الفيوم
الجدير بالذكر أن الدكتور عرفة صبرى حصل على بكالوريوس العلوم والتربية جامعة القاهرة، وبكالوريوس العلوم جامعة الفيوم، والماجستير: فيزياء (جوامد)، كلية العلوم، جامعة القاهرة، 1996، كما حصل على الدكتوراه فى العلوم الطبيعية، كلية العلوم والرياضيات، جامعة "أوجسبوج ألمانيا" أوجسبوج - 2003.
الدكتور عرفة صبرى
كما تدرج فى الدرجات الأكاديمية حيث شغل منصب أستاذ جامعى بقسم الفيزياء منذ 2014 ووكيلًا لكلية العلوم للدراسات العليا والبحوث من 2016 حتى 2017، ثم عميدًا لكلية العلوم.
وله العديد من الأبحاث المهمة فى فيزياء البوليمرات، والمواد فائقة التوصيل، والخواص المغناطيسية من مواد المنجنيز والكوبلت، والخواص الكهربية للمركبات الفيروكهربية ذات التركيب البيروفسكيتى.