منتدى قيادة الأعمال الآسيوي يعقد جلساته النقاشية في إكسبو 2020





يشارك كبار قادة التكنولوجيا والتعليم ونشطاء تغير المناخ والتنوع البيولوجي في بالجلسات النقاشية لمنتدى قيادة الأعمال الآسيوي ضمن النسخة السنوية الخامسة عشرة لهذا الحدث خلال العام الجاري 2021.





ويعقد الحدث برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في "إكسبو 2020 دبي" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ودبي العطاء .





وتجمع الجلسات النقاشية التي تتبع النهج الهجين "التقليدي والافتراضي" أكثر من 100 شخصية من القادة العالميين للمشاركة في نقاشات بالنسق الافتراضي تركز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة وتعقد في "إكسبو 2020 دبي" إضافة إلى جلسات واقعية تكمل البث الافتراضي للوصول إلى جمهور يزيد على 50 ألف شخص حول العالم في 25 أكتوبر 2021 ما يسهم في ارتقاء منصة الحدث الشهري بمشاركة مجموعة من ألمع الشخصيات في مختلف القطاعات للانخراط في حوارات مؤثرة.





وتحظى الجلسات التي تتناول عواقب الجوائح بالدعم من أربع علامات تجارية كبرى هي مجموعة "أديتيا بيرلا" التكتل التجاري الذي تصل قيمته 45 مليار دولار وشركة "زاند" المدرجة على قائمة "فورتشون 500" والتي تتولى قيادة السرد التكنولوجي المهم في حقبة ما بعد الوباء باعتبارها أول بنك رقمي في العالم يقدّم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.أما الثالثة فهي "موانئ دبي العالمية" التي تعد الشركة العملاقة في توفير حلول سلسلة التوريد العالمية وتعود إلى المنتدى كشريك قديم. وتمثل "اتصالات" العلامة الرابعة كأسرع شبكة للهاتف المحمول في العالم.





وستكون جلسات المنتدى خلال الأشهر الستة من "إكسبو 2020 دبي" إضافة مهمة إلى هذا المعرض الأكبر في العالم ، كما تسعى أيضاً إلى التوافق مع الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات والتزام الدولة وتركيزها على التسامح والقيادة الرحيمة والابتكار والاستدامة والتكنولوجيا الجديدة والشمول المالي. وسيتم تسليط الضوء على هذه الموضوعات من خلال كلمات بعض أشهر القادة في آسيا.





وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان راعي المنتدى منذ العام 2007: إن منطقتنا والعالم بأسره يواجهون تحديات غير مسبوقة الأمر الذي يتطلب تعاونا بمشاركة أفضل المفكرين لتجاوز هذه المرحلة بنجاح ومع ذلك لا نزال على ثقة تامة من مواصلة مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة بروح الإبداع والتفاؤل مع سعينا الدؤوب للوصول إلى مرحلة "التعافي التام وإعادة البناء والارتقاء" وهو الشعار الأساسي الذي ترفعه الجلسات النقاشية للمنتدى".





ومن جانبه قال ماليني مينون الرئيس والشريك المؤسس للمنتدى نحرص دائماً على التناغم مع رؤى الإمارات لذا فإننا نحتفل بجوهر إكسبو 2020 دبي باعتباره دعوة للتميز والشجاعة والصدق والمرونة في عصر ما بعد الجائحة.





ويسعدنا دعم رؤية قيادة هذه الدولة من خلال مبادراتنا المتنوعة وبالاشتراك مع شركائنا والمتحدثين العالميين الذين يلتزمون لجعل العالم مكاناً أفضل".