الدكتور محمد فاروق نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور محمد فاروق عبد السميع، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب.





الجدير بالذكر أن الدكتور محمد فاروق حصل على ماجستير مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية - كلية التربية - جامعة القاهرة 1992، والدكتوراه: مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية - كلية التربية - جامعة القاهرة.





كما تدرج في العديد من الوظائف الأكاديمية، حيث شغل منصب وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارًا من 2012، ووكيلا لكلية التربية لشئون التعليم والطلاب اعتبارا من 2017، ثم عميدًا للكلية منذ 2019.



