Advertisements

أنقرة تساعد في إجلاء اليهودي الأخير في أفغانستان.. تفاصيل

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
وكالات

نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن حاخام إسرائيلي أمريكي في إسطنبول أن تركيا ساعدت في إجلاء زبولون سيمانتوف آخر يهودي في أفغانستان إلى إسطنبول.

 

وأضاف الحاخام ميندي شيتريك، أن الخارجية التركية منحت سيمانتوف تأشيرة دخول إلى الأراضي التركية، وأن الأخير انتقل بفضل تلك التأشيرة من كابل إلى إسطنبول في 17 من الشهر الجاري.

 

وقال الحاخام الذي انتقل للعيش في تركيا عام 2003 إن "سيمانتوف كان يرغب في البقاء بأفغانستان، لكن بعد فترة شعر بالقلق وأراد ترك البلاد، وقمنا نحن هنا في تركيا بالتواصل مع الجهات المختصة للحصول على تأشيرة دخول لسيمانتوف وهو ما تم بالفعل".

 

وأشاد شيتريك بدور أنقرة "في إجلاء الكثير من اليهود العالقين في مناطق الأزمات منذ فترة طويلة".

الكلمات المفتاحية

جلاء اخر يهودي انقرة افغانستان

أخبار تهمك

الزمالك يكشف مفاجأة عن المدرب العام وتجديد عقد بن شرقي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ يوم

قراران جديدان من الرئيس السيسي.. تعرف عليهما

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل سموحة والاتحاد السكندري في لقاء اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر إف سي لمواجهة فاركو

منذ ساعة و نصف

رد فعل اللجنة المؤقتة للزمالك بعد قرار عودة مرتضى منصور لرئاسة النادي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

منذ حوالي 8 ساعات

قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يعلن قرارا تاريخيا إلى الشعب المصري

منذ 34 دقيقة

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ يوم

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم محمد الشناوي بهذا القرار

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تشكيل فاركو لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

أنقرة: الاحتلال رفض دخول 90 سائحاً تركيا لأسباب أمنية

فضيحة بواشنطن.. حاخام يهودي يصوّر النساء عاريات وهن يغتسلن قبل الصلاة

فى كتاب جديد.. يوميات حاخامات اليهود بمصر من الملك فاروق إلى عبد الناصر

آخر يهودي أفغاني يرفض مغادرة البلاد

أمريكا أجلت 3000 شخص من أفغانستان في ٢٤ ساعة

والدة طالب مصري تكشف حقيقة قتل حاخام يهودي في أمريكا (فيديو)

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:07 م

عاجل.. السيسي يعلن قرارا تاريخيا إلى الشعب المصري

علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر إف سي لمواجهة فاركو

07:12 م

عاجل.. الأهلي يصدم محمد الشناوي بهذا القرار

05:58 م

تشكيل فاركو لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري

07:27 م

قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي

05:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مليارديرات فى مصر 2.. إبليس ينتظر النساء على باب الجنة (قصص واقعية)

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: الحرام الشرعى.. المحلل كارثة تضرب المجتمع.. والخطاب الدينى سلاح المتشددين

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: "رامى عباس".. العقل الذى ينقص الكرة المصرية

Advertisements