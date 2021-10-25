محاولة أمريكية جديدة أمام القضاء البريطاني لتسليم "أسانج"

تنظر محكمة بريطانية اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، في طعن تقدّمت به الحكومة الأمريكية ضد قرار صدر عن قاض بريطاني رفض طلب تسليم مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج لتتم محاكمته بتهمة نشر أسرار عسكرية.





يشكل ذلك إحدى آخر أوراق الولايات المتحدة للحصول على تسليم أسانج.





في يناير رفضت القاضية البريطانية فانيسا بارايتسر طلب التسليم بسبب مخاطر انتحار الاسترالي البالغ من العمر 50 عاماً، والذي يواجه عقوبة السجن لمدة 175 عاماً في الولايات المتحدة في قضية وصفها المدافعون عنه بانها سياسية وتشكل تعدياً على حرية التعبير.





لكن واشنطن حصلت على حق استئناف هذا القرار مشككة خصوصاً بصدقية خبير أدلى بشهادة لصالح أسانج وبصحته العقلية الهشة.





وأقر الطبيب النفسي مايكل كوبلمان بانه خدع القضاء عبر "إخفاء" أن موكله أصبح أباً، فيما كان لاجئاً في سفارة الاكوادور في لندن.





هذا الاستئناف الذي سيجري على مدى يومين، يشكل آخر الطعون في أيدي واشنطن التي لن يعود أمامها، في حال هزيمتها مجدداً، سوى اللجوء الى المحكمة العليا البريطانية بدون أن يكون ذلك مضموناً.





واعتُقل أسانج في أبريل (نيسان) 2019 بعد سبع سنوات أمضاها في سفارة الإكوادور في لندن إلى حيث لجأ بعد انتهاك شروط كفالته، خوفاً من تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد حيث واجه قضية بتهمة اغتصاب طعن فيها وأسقطت في ما بعد.





ويواجه الأسترالي الذي يحظى بدعم عدد من المنظمات المساندة لحرية الصحافة عقوبة قد تصل إلى سجنه 175 عاماً في الولايات المتحدة لنشره منذ عام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سريّة عن الأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأمريكية، في العراق وأفغانستان على وجه الخصوص.





وقالت صديقته ستيلا موريس التي زارته في السجن السبت، إن جوليان أسانج "في وضع سيء جداً".





وأضافت خلال مؤتمر صحافي "جوليان لن يتحمل عملية تسليم، انها خلاصة القاضية".





وقال محاميه الفرنسي أنطوان فاي رداً على أسئلة وكالة فرانس برس إن الطعن الأمريكي لا يستند الى "أي عنصر جديد من شأنه أن يؤدي الى عكس قرار محكمة البداية الأولى".





وأضاف أيضاً أن جوليان أسانج "كان متأثراً جداً نفسياً وجسدياً" خلال لقائهما الأخير قبل أسبوعين في سجن بلمارش، وطالب بأن يعمل قضاة محكمة الاستئناف "بتماسك" وأن "يثبتوا عدم التسليم".





وأكد أن "هذه مسألة حياة أو موت".