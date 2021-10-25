عقب سقوط ديكور التصوير عليه.. تطورات حالة محسن منصور الصحية

الفجر الفني
محسن منصور
محسن منصور

أعلن الفنان محسن منصور منذ ساعات قليلة عن سقوط ديكور تصوير أحد أعماله، على قدمه وتم نلقه إلى المستشفى على إثر ذلك.

وكتب "منصور" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، كله خير من الله، أثناء التصوير اليوم، ووقوع قطعة الديكور على رجلي وأيضًا إصابة مخرج العمل، دعواتكم لينا بالشفاء، الألم فظيع، يا رب اشف كل مريض".

وكشفت تصريحات صحفية أن الفنان محسن منصور، حالته الصحية مستقرة، حيث لم يتعرض لإصابة شديدة المبالغة.
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