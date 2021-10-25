بعد تألقه.. تامر أمين: "نحن نعيش في زمن مو صلاح"

أعرب الإعلامي تامر أمين، عن سعادته بتألق اللاعب محمد صلاح في مباراة أمس بين فريقي "ليفربول – مانشستر يونايتد"، وإحرازه ثلاثة أهداف بالمباراة، قائلا: "مش قادر أكتم فرحتي بابنا البكري".



الإعلامي تامر أمين

وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، إلى أن كل الصحافة الإنجليزية تتحدث عن المصري محمد صلاح، معلقا: "دي فرحة كبيرة"، لافتا إلى أن أساطير كرة القدم حول العالم أجمعوا أن هذا هو زمن "مو صلاح".



مو صلاح

وأضاف أن محمد صلاح أصبح مرشحا بقوة لنيل الكرة الذهبية لعام 2021، متابعا: "لسه السنة متبقي منها عدة أشهر ولهذا فهو مازال مرشحا"، حيث سيكون هناك منافسة بين محمد صلاح اللاعب كريم بنزيما في الحصول على الكرة الذهبية.

