محافظ القليوبية يشارك في احتفالية المحافظة بالمولد النبوي الشريف

شارك اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية في احتفالية جمعية ومدارس هيئة الشبان العالمية ببنها، بمناسبة المولد النبوي الشريف تحت شعار "دعوة لنبذ التطرف والمغالاة".





حضر الاحتفالية عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ومصطفي عبدالحميد فرج الممثل القانوني لمجمع ومدارس الشبان بالقليوبية، والدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، ود. ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم.





بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الكريم ثم تبعتها اناشيد وتسابيح إسلامية في حب رسول الله أداها مجموعة من الطلاب بالمدرسة، كما استعرضت الاحتفالية سيرة النبي العطرة وأخلاقه منذ مولده وبدء الدعوة إلى الدين الإسلامي حتى الهجرة ثم فتح مكة ومعراجه إلى السماء.





تقدم عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بالتهنئة لأبناء المحافظة والتنفيذيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمناسبة المولد النبوى الشريف داعيًا المولى عز وجل أن يديم على أبناء القليوبية دوام التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار وتحقيق الإنجازات تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



