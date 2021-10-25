تقدم العديد من شركات الاتصالات المصرية مجموعة خدمات للمواطنين ومن أهمها كود الغاء جميع خدمات فودافون 2021 دون اللجوء لتجديدها، وذلك من خلال خطوات بسيطة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وفي هذا المقال سنستعرض لكم كود الغاء جميع خدمات فودافون 2022.

كود الغاء جميع خدمات فودافون 2021 لجميع الاشتراكات

قامت شركة فودافون بإتاحة الغاء جميع خدمات فودافون 2021 لجميع الاشتراكات في الشريحة الخاصة به عن طريق كود خاص، حيث قامت بعمله الشركة ليتمتع المستفيد في راحة في الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات فودافون، يمكنك إلغاء جميع اشتراكاتك في الخدمات التي كنت مسجل بها عن طريق تسجيل الكود التالي على لوحة أرقام هاتفك المحمول (#010*010*)، وبعد ذلك ستصلك رسالة تفيد بنجاح إلغاء اشتراكاتك.

الخدمات التي تتيحها شركة فودافون

- خدمة رسائل المصري اليوم الرياضية.

- خدمة رسائل اليوم السابع الإخبارية

- خدمة رسائل اليوم السابع الفنية

- خدمة رسائل مصراوي الاخبارية

- خدمة مصراوي الفنية

- خدمة رسائل الأهرام

- خدمة فودافون معرفة الرصيد عقب كل مكالمة

- خدمة الكول تون

طريقة الغاء جميع خدمات فودافون 2021

- خدمة منع المعاكسات والمكالمات: إدخال الكود (*7*31#) وستصلك رسالة تفيد بنجاح وتأكيد الخدمة.

- خدمة فودافون كاش: إدخال الكود (*7*32#) وستصلك رسالة تفيد بنجاح وتأكيد الخدمة أو التوجه إلى أقرب فرع من فروع شركة فودافون.

- خدمة مواقيت الصلاة: إدخال الكود (*55#) وستصلك رسالة تفيد بنجاح وتأكيد الخدمة أو الاتصال على رقم (888).

- خدمة التجوال: إدخال الكود (*202*0#) وستصلك رسالة تفيد بنجاح وتأكيد الخدمة.

- خدمة فوازير: إدخال الكود (*71*0#) وستصلك رسالة تفيد بنجاح وتأكيد الخدمة.

- خدمة فودافون بلس: إدخال الكود (*00#) وستصلك رسالة تفيد بنجاح وتأكيد الخدمة.

- خدمة باقات الإنترنت: إدخال الكود (*2000*0#) وستصلك رسالة تفيد بنجاح وتأكيد الخدمة.