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ألمانيا تنتقد سياسة اللجوء للاتحاد الأوروبي

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
د ب أ
وجه الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الاثنين، انتقادًا لسياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة باللجوء.

وفي أعقاب لقائه الخاص مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في روما، قال شتاينماير(65 عاماً) اليوم الإثنين، إنه يأسف بشدة لعدم التوصل في أوروبا في الفترة الماضية إلى نهج مشترك بشأن سياسة اللجوء.

وأضاف "ونحن نرى تبعات هذا الآن في السلوك غير المنسق داخل الاتحاد الأوروبي".

وتابع شتاينماير أن البابا استفسر عن تأثير حركات اللجوء الحالية القادمة إلى ألمانيا من بيلاروسيا، مشيراُ إلى أنه والبابا اتفقا على أنه لا يمكن قبول سلوك القيادة البيلاروسية الخاص باستقدام أشخاص من الشرق الأوسط وإرسالهم إلى مناطق حدودية مختلفة.

كان فرنسيس استقبل في وقت سابق شتاينماير وزوجته إيلكه بودنبندر في القصر الرسولي لفترة استمرت قرابة الساعة.

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