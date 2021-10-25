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مقتل شخصين في تفجير بحافلة في أوغندا

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
وكالات

قتل شخصان على الأقل في انفجار بحافلة في مدينة أوغندية جاء بعد يومين على تفجير في العاصمة كمبالا، يعتقد أن يكون مرتكبوه على صلة بـ  "داعش"

 

وقال متحدث عسكري إنه لم يعرف حتى الآن سبب انفجار الحافلة الذي وقع في بلدة لونجالا، على الطريق الرئيسي بين كمبالا وماساكا.

 

وكانت الشرطة الأوغندية أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها تحقق فيما إذا كان مقاتلون متحالفون مع تنظيم "داعش" نفذوا التفجير الذي وقع في العاصمة ليل السبت وأودى بحياة شخص وأصاب ثلاثة آخرين.

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تفجير حافلة اوغندا

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