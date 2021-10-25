افتتاح مهرجان الأسر الطلابية بآداب عين شمس





مهرجان الأسر الطلابية

افتتح المهرجان أعماله بطابور عرض قدمه فريق الجوالة بالكلية وتضمنت فعاليات المهرجان أيضا عددا من المسابقات منها: دورى المعلومات، الشطرنج، مسابقات فنية وتشمل (أشغال فنية، رسم، تصوير) والمسابقات الرياضية التي تشمل تنس الطاولة والرست.



وعلى صعيد الأنشطة المختلفة للجان إدارة رعاية الشباب والتي تلقى إقبالا كبيرا من الطلاب أقيمت اليوم عدد من المسابقات الطلابية التي تضمنت مسابقة "دورى المعلومات" التي يتسابق فيها ١٦ فريقا، ويتكون الفريق من ٤ طلاب، ويتم من خلال المسابقة طرح عدد من الأسئلة في الثقافة العامة، الرياضة، التاريخ، الجغرافية، العلوم، الأدب، الفن، ويقوم بالتحكيم أ.د عبد المنعم مبروك الأستاذ بقسم الحضارة الأوروبية.



أما اللجنة الثقافية فقد طرحت مسابقة "حفظ وتلاوة القرآن الكريم"، ويتم التتافس حول حفظ ٣ أو ٥ أو ٧ أجزاء من القرآن الكريم ويقوم بالتحكيم فيها أ.د محمد طاووس الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها، وتطرح اللجنة الفنية أيضا "مسابقة الغناء الفردى ".





آداب عين شمس

وأعرب أ.د مصطفى مرتضى عن سعادته بعودة الأنشطة الطلابية بعد التقليص الحذر في الفترة السابقة للحد من انتشار كورونا، كما دعا جميع طلاب الكلية إلى تخصيص جزء من وقتهم للمشاركة في الأنشطة المختلفة التى تقدمها الكلية من خلال إدارة رعاية الشباب.



كما وجهت أ.د حنان كامل الشكر لعميد الكلية لدعمه المستمر لجميع الأنشطة الطلابية مما يعود على الطلاب بشكل إيجابي وسيتم مكافأة الطلاب الفائزين في المركز الأول والثاني والثالث في كل مسابقة.

بدأ اليوم بكلية الآداب جامعة عين شمس مهرجان الأسر الطلابية بمجموعة من الأنشطة والفعاليات تحت رعاية أ.د محمود المتينى رئيس الجامعة، وأ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د مصطفى مرتضى عميد الكلية، وإشراف أ.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنفيذ إدارة رعاية الشباب برئاسة نعمات خليفة، واتحاد الطلاب برئاسة الطالب محمد حمدي ونائبته الطالبة روضة العجمي.