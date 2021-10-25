Advertisements

الجزائر توقف توريد الغاز إلى المغرب اعتبارا من نوفمبر

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
رويترز
ذكرت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، أن الجزائر التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، ستتوقف عن توريد الغاز إلى المغرب عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي اعتبارا من الأول من نوفمبر،حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال مصدر بشركة "سوناطراك" الجزائرية للنفط والغاز المملوكة للدولة ومصدران حكوميان جزائريان إن اتفاق التوريد مع المغرب لن يجري تجديده.

وقالت المصادر إن الجزائر ستواصل إمداد إسبانيا بالغاز من خلال خط الأنابيب ميدغاز تحت البحر والذي تبلغ طاقته السنوية ثمانية مليارات متر مكعب ولا يمر في المغرب، حيث يربط خط الأنابيب البالغة طاقته 13.5 مليار متر مكعب سنويا، الجزائر بإسبانيا. 

وقال مسؤول بارز بالحكومة الجزائرية لـ"رويترز" إنه في حال حدوث أي تعطلات فإن بلاده ستستخدم السفن لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى إسبانيا.

وأشار المحللون إلى أن مشاكل فنية مرتبطة بخطط الجزائر لتوسيع طاقة خط الأنابيب ميدغاز قد تفاقم أزمة الطاقة في إسبانيا في وقت تقفز فيه فواتير الغاز في أرجاء أوروبا.

وفي أغسطس الماضي ألمحت الجزائر إلى احتمال إنهاء صادرات الغاز الطبيعي إلى المغرب في أكتوبر والبالغة مليار متر مكعب والتي تستخدم لإنتاج حوالي عشرة بالمئة من الكهرباء في المملكة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال مسؤول مغربي بارز إن بلاده تناقش مع إسبانيا احتمال تدفق عكسي لخط أنابيب في حال لم تجدد الجزائر اتفاق التوريد.

والجزائر هي أكبر مورد للغاز إلى إسبانيا وتغطي تقريبا نصف طلبها على الغاز من خلال خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يعلن قرارا تاريخيا إلى الشعب المصري

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ يوم

الزمالك يكشف مفاجأة عن المدرب العام وتجديد عقد بن شرقي

منذ أقل من ساعتين

تشكيل سموحة والاتحاد السكندري في لقاء اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

قراران جديدان من الرئيس السيسي.. تعرف عليهما

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل فاركو لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ يوم

علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر إف سي لمواجهة فاركو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يصدم محمد الشناوي بهذا القرار

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل اللجنة المؤقتة للزمالك بعد قرار عودة مرتضى منصور لرئاسة النادي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

منذ حوالي 10 ساعات
‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:07 م

عاجل.. السيسي يعلن قرارا تاريخيا إلى الشعب المصري

علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر إف سي لمواجهة فاركو

07:12 م

عاجل.. الأهلي يصدم محمد الشناوي بهذا القرار

05:58 م

تشكيل فاركو لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري

07:27 م

قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي

05:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مليارديرات فى مصر 2.. إبليس ينتظر النساء على باب الجنة (قصص واقعية)

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: الحرام الشرعى.. المحلل كارثة تضرب المجتمع.. والخطاب الدينى سلاح المتشددين

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: "رامى عباس".. العقل الذى ينقص الكرة المصرية

Advertisements