نبيل الحلفاوي يدعم السودان في أزمتها الراهنة

الفجر الفني
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

دعم الفنان نبيل الحلفاوي، الشعب السوداني، في أزمته الراهنة وذلك من خلال تغريدة شاركها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "الحلفاوي" قائلا: "حفظ الله السودان وشعبه، ووقاهم شر التمزق وأصحاب الأجندات الخاصة ووحد قلوبهم على ما فيه مصلحة البلاد، ويسر لهم ما فيه الخير والاستقرار".

يذكر أن الخاريجة المصرية قد علقت على أحداث السودان مؤكدة أنها تهتم بشكل كبير بالأوضاع في السودان، حيث ينصب اهتمامها على تحقيق الإستقرار التام في دولة السودان الشقيق.
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