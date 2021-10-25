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وزير الخارجية الروسي: لا توجد علاقات بين موسكو والناتو

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
وكالات
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، بأنه لا يمكن وصف العلاقات بين روسيا وحلف الناتو بأنها سيئة، لأنه لا توجد علاقات أصلا بينهما في الوقت الراهن.

وأضاف لافروف في أعقاب مباحثاته مع وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلد اليوم الاثنين، إن "الناتو ليس صديقا لروسيا، وهم قرروا أنهم لا يريدون أن يكونوا أصدقاء. ووصفوا روسيا والصين بأنهما تهديد للناتو".

وتابع: "صديقي الطيب ينس ستولتنبرغ الذي كان رئيسا جيدا للحكومة النرويجية يقول الآن إن الناتو يجب أن يكون مسؤولا عن أمن العالم بأسره".

وأضاف أن "الخلافات التي لدينا الآن هي من مجال الإيديولوجية... ونعتقد أنه يجب التركيز على الواقع، بينما تتجه تخيلات الناتو إلى ردع روسيا، والتحضير للهجمات عليها، مثلما قالت هذه السيدة في ألمانيا، إنهم يجب أن يكونوا على استعداد لأن يهددوا روسيا بالسلاح النووي... هذا كله خيال"، في إشارة إلى التصريحات الأخيرة لوزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور.

وتابع: "ربما ذلك يروق لها وللمعجبين بها... لكننا نريد الحفاظ على موقف براغماتي والتركيز على الأمور الإيجابية".

وأعرب لافروف عن أمله بأن تلتزم النرويج بتعهداتها في إطار الناتو، وأن تأخذ بعين الاعتبار أيضا أهمية العلاقات مع روسيا.

ودعا إلى إطلاق الحوار بين وزارتي الدفاع في البلدين، ومشاورات دائمة حول الأمن بين روسيا والنرويج.

وأضاف أنه دعا وزيرة الخارجية النرويجية لزيارة روسيا في أي وقت مناسب لها.

وشارك لافروف خلال زيارته للنرويج في مراسم إحياء ذكرى المحاربين في الحرب العالمية الثانية، ووضع إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري للجنود السوفيت في مدينة ترومسو.

وقدمت له الوزيرة النرويجية هدية تذكارية، مشيرة إلى أن جدها كان أسيرا أثناء الحرب العالمية الثانية، واحتجز في معتقل ألماني مع أسرى الحرب الروس.

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