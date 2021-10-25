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مواجهات نارية في انتظار الأهلي والزمالك.. تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 08:27 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد الدمتناوي

 

اكتمل عقد الأندية الستة عشر المتأهلة لمرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب إسدال الستار عن مباريات الإياب لدور الـ32 من المسابقة القارية.

 

ولم يشهد دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، أي مفاجآت سوى وداع كل من مازيمبي الكونغولي وسيمبا التنزاني.

 

وإليكم تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا:

 

تصنيف أول: الأهلي- الوداد- الترجي- الرجاء.

 

تصنيف ثاني: الزمالك- صن داونز – النجم الساحلي- حورويا الغيني.

 

تصنيف ثالث: الهلال- وفاق سطيف- شباب بلوزداد- بترو اتليتكو.

 

تصنيف رابع: المريخ- امازولو- ساجرادا- جالاكسي.

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