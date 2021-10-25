حفل استقبال للطلاب الجدد بكلية حاسبات جامعة عين شمس





احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد

وفي كلمتها رحبت أ.د. نجوى بدر بالطلاب الجدد، مؤكدة أن هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة نظرًا لعودة انتظام الدراسة داخل قاعات المحاضرات بشكل مباشر وهو ما يزيد من الحماس والشغف لكافة منسوبي الكلية بوجه خاص والجامعة بوجه عام.





كلية حاسبات جامعة عين شمس

وأشارت إلى أن كلية الحاسبات والمعلومات حققت مكانة متميزة في الوسط العلمي والبحثي وتكللت هذه الجهود بحصول الكلية على جائزة التميز الحكومي بحضور دولة رئيس الوزراء.



وشددت على ضرورة استمرار الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على السلامة العامة.



وخلال الحفل تم استعراض الأنشطة المختلفة التي توفرها الكلية بجانب الدراسة الأكاديمية وكذلك ملتقيات التوظف وفرص التدريب المتنوعة، إلى جانب المشاركة في المسابقات المختلفة محليًا وعربيًا ودوليًا.

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد، وذلك بحضور أ.د. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات ووكلاء الكلية وأ.د. ياسمين عفيفي واتحاد طلاب الكلية.