"أحزان ودموع".. المئات يشيعون جثمان الطفلة "شهد" ضحية الجريمة الغامضة بالمنوفية

شيع المئات من أهالى قرية ساقية المنقدي بمركز أشمون في محافظة المنوفية، جثمان الطفلة شهد صاحبة الـ14 عاما، والمقيدة بالصف الأول الإعدادي، والتي تم العثور على جثمانها مقتولة بعد غيابها لمدة يوم، أثناء توجهها إلى مدرستها، حيث شاركوا في تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير بمقابر القرية.





وكان قد تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى مركز أشمون عن عثور الأهالي على جثة لفتاه بجوار مدرسة القريه وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





وكانت طالبة تُدعى "شهد نافع"، قد اختفت منذ صباح أمس، وبحثت أسرتها عنها في قريتها والقرى المحيطة، وقد انتشرت صورها بشكل واسع على فيسبوك، حتى تفاجئت عائلتها بالعثور عليها "قتيلة" على مقربة من المدرسة التابعة لها وسط الزراعات.





العثور على جثة طفلة بعد يوم من تغيبها في المنوفية.



