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خبر سار في تدريبات ريال مدريد بعد الكلاسيكو

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 08:30 م
ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات

كان الصربي لوكا يوفيتش أحدث المنضمين إلى الحصة التدريبية الجماعية التي أجراها فريق ريال مدريد اليوم الإثنين، في مدينة فالديبيباس الرياضية، والتي شهدت غياب كريم بنزيما وتيبو كورتوا وفيديركو فالفيردي.

كما شهد التدريب الكروي مشاركة داني سيبايوس للمرة الأولى بعد ثلاثة أشهر من الإصابة.

وتعافى يوفيتش بصورة كاملة من آلامه وأنهى الحصة التدريبية رفقة زملائه، بينما يواصل إيسكو وغاريث بيل برامج تعافيهما من الإصابات التي لحقت بهما في الأسابيع الماضية، في حين اتخذ سيبايوس، الذي تعرض لإصابة في أولى مباريات أوليمبياد طوكيو 2020، الخطوة الأولى في مرحلة تعافيه وتدرب بالكرة على الميدان.

وبعد مرور نحو ثلاثة أشهر، بدأ لاعب الوسط الإسباني يرى ضوءاً في نهاية النفق، حيث دخل ملاعب المدينة الرياضية بهدف استعادة أحاسيسه بالكرة التي فقدها خلال الشهور الماضية، هذا إلى جانب إجراء بعض التدريبات في صالة الألعاب الرياضية.

وغاب عن التدريب كورتوا، الذي أجرى فحصاً طبياً اليوم للتأكد من عدم إصابته في ركبته اليمنى، وفالفيردي الذي عانى من التواء في الكاحل وسيغيب عشرة أيام، إلى جانب بنزيما الذي تدرب في صالة الألعاب الرياضية.

وبدأ المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في التحضير للمباراة المقبلة التي تجمع ريال مدريد بأوساسونا الأربعاء المقبل، في سانتياغو برنابيو.

وأدار الإيطالي مراناً شهد مشاركة البدلاء واللاعبين الذين حصلوا على دقائق قليلة أمام برشلونة، كارفاخال وأسينسيو.

بينما أجرى اللاعبون الأساسيون مراناً خفيفاً قبل العمل مع المعدين البدنيين في النادي للاستشفاء.

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لوكا يوفيش كورة ريال مدريد أخبار ريال مدريد

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