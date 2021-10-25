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عاجل- إصابة خطيرة لـ سعد سمير في مباراة فيوتشر وفاركو

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 08:35 م
سعد سمير
سعد سمير
علي نبوي

تعرض سعد الدين سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر إف سي للإصابة خلال مباراة فريقه أمام فاركو بالجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

عاجل- إصابة خطيرة لـ سعد سمير في مباراة فيوتشر وفاركو
وغادر سعد سمير ملعب المباراة متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها في المباراة في الدقيقة ٢٦ بعد اصطدامه بمحمد صبحي حارس مرمى فاركو.

وقام علي ماهر المدير الفني لفيوتشر إف سي بإجراء أول التبديلات والدفع بمحمود مرعي بدلًا من سعد سمير المصاب.

ويلتقي فيوتشر إف سي حاليًا مع فاركو على استاد السلام صمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

الكلمات المفتاحية

فيوتشر فاركو سعد سمير تشكيل فاركو

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