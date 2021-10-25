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آيتن عامر تحتفل بقرار إلغاء حالة الطوارئ

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:28 م
آيتن عامر
آيتن عامر
مي مرسي
علقت الفنانة آيتن عامر على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ عن البلاد، وذلك من خلال إعادة نشرها لمنشور الرئيس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت "عامر" قائلة: "الغاء حالة الطواريء".

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إلغاء الطوارئ من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "يسعدني ان نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.
وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.
ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.
تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر".

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ايتن عامر الفحر اخبار الفجر الفني إلغاء حالة الطوارئ

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