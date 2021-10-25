تامر أمين عن إلغاء حالة الطوارىء: "لحظة تاريخية.. والكرة في ملعبنا"
عقب الإعلامي تامر أمين، على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إلغاء مد العمل بحالة الطوارىء، قائلا إنها لحظة تاريخية، وإنجاز وطني وشعبي وتاريخي.
إلغاء حالة الطوارئ
وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، إلى أن مصر من هذه اللحظة دولة بلا طوارىء، وتعمل بالقانون العادي وتسير نحو التقدم، مضيفا: "من النهاردة مصر مفيهاش طوارىء ولا استثناءات، ولا قوانين خاصة".
الرئيس السيسي
وقال الإعلامي تامر أمين، إننا لم نكن نصل إلى هذه اللحظة لولا عون الله، ومساعدة الشعب المصري، وتضحياته في سبيل الوطن، فضلا عن وجود رئيس لمصر بمواصفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا: "لازم نفرح كلنا بهذه اللحظة ونحافظ عليها.. الكرة في ملعبنا، نحافظ على هذه النعمة".