ياسمين فؤاد: النمو الأخضر الحل الوحيد لاستدامة الحياة على الأرض

وزيرة البيئة



النمو الأخضر



أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ودورها الهام فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادم، خاصة فى ظل الظروف التى يعانى فيها العالم من تداعيات العلاقة بين الإنسان والكوكب، حيث أسفرت هذه العلاقة عن تأثيرات على صحة كليهما.جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التى ألقتها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال مشاركتها فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي أطلقتها المملكة العربية السعودية برعاية ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، حيث نقلت وزيرة البيئة إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمبادرة وتمنياته بدوام التوفيق والتقدم للمملكة وشعبها.ويشارك فى تلك القمة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف وعدد من الخبراء من القطاع المالي وبمشاركة أمينة محمد نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وجون كيري المبعوث الأمريكي للمناخ وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.وأوضحت د. ياسمين فؤاد خلال كلمتها أن النمو الأخضر هو الحل الوحيد لاستدامة الحياة على كوكب الأرض وهو يتم من خلال سياسات تمكينية وتمويل مستدام وشراكات مع كافة أطياف المجتمع.كما أكدت وزيرة البيئة أن القمة تبحث تشكيل مستقبل مشترك وتحديد الحلول السياسية الخضراء للأصول البيئية المشتركة، وبحث نهج مشترك لتمكين التحول الأخضر وما الذي يمكن أن تفعله الحكومات للاستفادة من التمويل المستدام.وأضافت فؤاد أن مصر تعد من الدول التى لديها توجهًا لإرادة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة مستندةً على العديد من الآليات المؤسسية والتشريعية والتمويلية.وأشارت وزيرة البيئة إلى الاستراتيجيات التى تم الانتهاء منها سواء الشاملة مثل رؤية مصر 2030 التى تأخذ فى مضمونها الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، أو الاستراتيجيات القطاعية مثل الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035، وكذلك الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية منخفضة الكربون والتى تم الانتهاء منها، كما تم الانتهاء من الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر.وأوضحت فؤاد أنه تم الانتهاء من الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية إلى 2050 نظرًا لإدراكنا لأهمية النظر والاهتمام بقضية التغيرات المناخية وسوف يتم إطلاق تلك الاستراتيجية خلال مؤتمر الأطراف الـ26 للتغيرات المناخية فى جلاسكو، حيث تضم مجالات كلًا من التخفيف والتكيف، مضيفةً أن الاستراتيجية وحدها لن تحل المشكلة، لذا فقد قامت الحكومة المصرية فى ظل جائحة كورونا بتخضير موازنه الدولة، كما تم إصدار دليل إرشادى لمعايير الاستدامة البيئية لتكون الحاكم لكل مشروعات الحكومة، مشيرةً إلى أنه سوف نصل فى عام 2021 /2022 إلى 691 مشروع أخضر، ونأمل أن نصل إلى أن تكون 30% من مشروعاتنا خضراء بحلول عام 2024.