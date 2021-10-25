أمير قطر: أبارك للمملكة على خطوة الشرق الأوسط الأخضر





قام أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأثنين، بتهنأ المملكة بمناسبة إنعقاد قمة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض، أوضح قائلًا: "أبارك للمملكة خطوة الشرق الأوسط الأخضر وإننا في قطر ندعم كل عمل عربي مشترك والمبادرات الدولية التي من شأنها مواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة".





واضاف: "أشكر أخي الأمير محمد بن سلمان على دعوتي للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي ناقشنا أهميتها مارس الماضي، وأبارك للسعودية الشقيقة هذه الخطوة".





والتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دول قطر، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.





وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي.



