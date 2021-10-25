الري تطمئن المصريين بشأن التغيرات المناخية

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، تفاصيل اليوم الثاني من فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، قائلا إنه تم عقد عدد من الجلسات اليوم وتناولت ملفات مختلفة، وكانت إحداها عن مشروع الممر الملاحي الذي سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث يعد من المشروعات الرائدة.





وأشار "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أن إحدى الجلسات تناولت قضية التغيرات المناخية وكيفية التعامل مع تداعياته، لافتا إلى أن مصر منتبهة جيدا لتأثير التغيرات المناخية وتعمل على تنفيذ مشروعات كبرى لحماية شواطئنا من أخطار التغيرات المناخية.



